Дракони Комодо - найбільший з нині живих видів варанів.

Дослідження показало, що варани Комодо мають вкриті залізом зазубрені зуби. Дослідження, проведене дослідниками з Королівського коледжу Лондона, опубліковано в журналі Nature Ecology and Evolution.

Результати проливають нове світло на те, як тварини зберігають свої зуби гострими, як бритва, і можуть дати підказку про те, як динозаври, як-от тиранозавр рекс, вбивали і поїдали свою здобич.

Дракони Комодо - найбільші з нині живих видів варанів, середня вага яких перевищує 80 кг.

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У них гострі, вигнуті зуби, які вони використовують, щоб з'їсти практично будь-який вид м'яса, тягнучи й розриваючи свою здобич - від дрібніших рептилій і птахів до оленів, коней або водяних буйволів - щоб розривати плоть на частини.

Доктор Аарон ЛеБлан, викладач стоматологічних біологічних наук у Королівському коледжі Лондона та провідний автор дослідження, сказав: "Варани Комодо мають вигнуті, зазубрені зуби, які розривають і розривають свою здобич так само, як у м'ясоїдних динозаврів. Ми хочемо використати цю схожість, щоб дізнатися більше про те, як могли харчуватися м'ясоїдні динозаври і чи використовували вони залізо в зубах так само, як варан Комодо".

Він додав, що сучасні технології не дозволяють ученим побачити, чи містять скам'янілі зуби динозаврів високий рівень заліза.

Але доктор Леблан пояснив, що вони виявили, що більші м'ясоїдні динозаври, як-от тиранозаври, дійсно змінювали структуру самої емалі на ріжучих краях своїх зубів.

"При подальшому аналізі зубів Комодо ми, можливо, зможемо знайти інші маркери в залізному покритті, які не змінюються під час скам'яніння. Завдяки таким маркерам ми могли б з упевненістю знати, чи були в динозаврів зуби із залізним покриттям, і краще розуміти цих лютих хижаків", - сказав він.

Дослідники виявили, що хоча у багатьох рептилій у зубах міститься певна кількість заліза, у варанів Комодо метал сконцентрований уздовж ріжучих крайок і кінчиків зубів, забарвлюючи їх у помаранчевий колір.

У крокодилів та інших варанів їх так мало, що залізо часто буває непомітним.

Для дослідження вчені обшукали музеї в пошуках черепів і зубів варанів Комодо і вивчили зуби Ганаса, 15-річного варана Комодо, який жив у зоопарку ZSL Лондонського зоопарку.

Їхній аналіз показав, що залізо в емалі варанів Комодо сконцентровано в тонкому покритті на зубцях і кінчиках їхніх зубів.

Цей захисний шар зберігав зазубрені краї зубів гострими і готовими до використання в будь-який момент.

Доктор Бенджамін Теплі, куратор відділу рептилій і земноводних у ZSL і співавтор дослідження, сказав: "Як найбільші у світі ящірки, варани Комодо є, безперечно, вражаючими тваринами. Пропрацювавши з ними 12 років у Лондонському зоопарку, я як і раніше захоплююся ними, і ці відкриття ще раз підкреслюють, наскільки вони неймовірні. Варани Комодо, на жаль, перебувають під загрозою зникнення, тому це відкриття не тільки зміцнить наше розуміння того, як могли жити знакові динозаври, а й допоможе нам глибше зрозуміти цих дивовижних рептилій, коли ми працюємо над їхнім захистом".

Новини про динозаврів

Найбільший тиранозавр, який міг існувати, міг бути значно більшим за нинішній найбільший відомий екземпляр: його вага становила 15 т, а не 8,8 т, а висота - 15 м замість 12 м.

У новому дослідженні Джордан Меллон із Канадського музею природи в Оттаві та Девід Хоун із Лондонського університету королеви Марії використовували комп'ютерне моделювання для оцінки популяції тиранозавра. Вони враховували такі фактори, як розмір популяції, темпи зростання, тривалість життя і неповнота літопису скам'янілостей.

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