Копію відеоігри 1986 року продали за рекордні 3 млн доларів: у чому її цінність

За бездоганну якість цей раритет прозвали "Святим Граалем колекціонерів".

На аукціоні Heritage Auctions картридж з грою Super Mario Bros. був проданий за 3 мільйони доларів (~135 млн грн). За бездоганну якість раритет прозвали "Святим Граалем колекціонерів" – оцінювачі присвоїли йому найвищу оцінку 9,6 A++.

Вона побила світовий рекорд з продажу на аукціоні як найдорожча гра. Попередній рекорд теж належав платформеру 1985 року – у 2021 році запечатану копію Super Mario Bros. купили за 2 млн доларів.

Всю астрономічну цінність цьому екземпляру забезпечила одна крихітна деталь. Коробка упакована в глянцеву плівку, в яку упаковували тільки перші партії Super Mario Bros. для NES. За оцінками експертів, таких копій відомо всього три, і саме цей екземпляр вважається найранішим з них.

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Разом з копією Super Mario Bros продали консоль NES, якщо покупець все ж вирішить розпакувати упаковку і запустити гру.

Експерти відзначають, що ринок ретро-ігор сьогодні переживає історичний бум. Поява компаній, які професійно оцінюють стан ігор, вивела їх у категорію серйозних предметів колекціонування, подібно до рідкісних монет чи коміксів. Запечатані копії ігор, пов'язані з Маріо та покемонами, продаються на аукціонах за мільйони доларів.

Раніше цього місяця Nintendo підтвердила розробку ремейка культової гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригінальна Ocarina of Time вийшла в 1998 році для Nintendo 64 і залишається єдиною грою з 99 балами на Metacritic.

У Steam прямо зараз безкоштовно роздають одразу три гри з дуже позитивними відгуками. Користувачі можуть додати до своїх бібліотек атмосферний симулятор виживання, хоррор та інтерактивну драму від авторів Life is Strange.

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