У Житомирі презентували історичну книгу про українську національну революцію 1917-1922 років

У цій монографії детально висвітлено процес державотворення України у відносно мирний період та в умовах військово-політичного протистояння 1917-1922 років.

Сьогодні у Житомирі презентували книгу земляка Геннадія Махоріна "Українська національна революція 1917-1922 років і її перебіг на Житомирщині".

Як передає кореспондент УНІАН, провели презентацію у Житомирській центральній районній бібліотеці.

Як розповів Махорін, у цій монографії детально висвітлено процес державотворення України у відносно мирний період та в умовах військово-політичного протистояння 1917-1922 років.

"Особлива увага у книзі приділена датуванню і локалізації боїв армії УНР проти більшовицьких військ, аналізу щоденного перебігу воєнних дій на теренах Житомирщини та у сусідніх регіонах. Окремою частиною книги є біографічний словник учасників визвольних змагань, життя яких пов’язане з Житомирщиною", - сказав він.

Так, на основі численних архівних документів Махорін представив широку картину тих часів на Житомирщині, коли в Україні відбувався злет національно-визвольного руху, який переріс у національно-демократичну революцію на чолі з Центральною Радою.

"Українська революція започаткувала процес формування та відродила традиції української державності", - зазначив він на презентації.

При цьому історик подякував тим, хто допоміг у виданні книги, а також подарував Житомирській районній бібліотеці екземпляри своєї монографії.

"Махорін випустив надзвичайну цікаву і важливу книгу, назва якої говорить сама за себе. Тепер кожен читач зможе дізнатися детальніше про перебіг подій національної революції 1917-1922 років на Житомирщині. Тоді Україна була розшматована між сусідніми державами, зазнала різноманітних утисків: голодоморів, депортацій, полонізації, пацифікацій, величезних втрат національних ресурсів. Цей урок для України ми маємо пам’ятати, щоб не повторити помилок минулого, і ця книга — це нагадування про нього, про все те, що відбувалось на Житомирщині у період національного відродження історічної давності", - повідомив на презентації депутат Житомирської облради Сидір Кізін.

Довідка УНІАН. Геннадій Махорін (м. Житомир) – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету, організатор центру історико-демографічних досліджень та біографістики при ЖНАЕУ, голова Асоціації інтелігенції Житомирської області.