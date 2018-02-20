Секс-викриття: чим живуть і чого хочуть мисливиці за багатими «папіками» (відео)

Історії коханок посадових осіб. Журналісти дізналися, хто з політиків не з чуток знайомий з кастою красунь на продаж.

Після того, як мільярдер Олег Дерипаска відпочив на своїй яхті з віце-прем'єром і "мисливицею на олігархів" Настею Рибкою, а вона розповіла про це в книзі, вибухнув скандал.

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Їй двадцять років, вона переїхала з Білорусі в Москву і влаштувала секс-полювання на олігархів. В Україні мистецтву любові можна навчитися. Вартість курсу 2 000 гривень.

Журналісти програми «Гроші» дізналися, чим живуть і чого хочуть мисливиці за багатими «папіками». Хто з політиків не з чуток знайомий з кастою красунь на продаж. І як елітні коханки викривають корупціонерів краще за НАБУ.