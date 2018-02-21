"Не витримала б": ONUKA розповіла, чому ніколи не буде брати участь в українському відборі Євробачення

Солістка українському групи розповіла, що не змогла б впоратися з хвилюванням, бути в тренді Євробачення і чимось відрізнятися.

Ната Жижченко – солістка групи ONUKA в перерві другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-розповіла 2018 stb.ua чому ніколи не зважиться на змагання у Нацвідборі, а також, хто найбільше вразив її в півфіналах.

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"Напевно, я б не змогла бути конкурсантом. Просто не витримала б. Це ж надзавдання бути професійним вокалістом, мати хітову пісню, яка буде дивувати з першого прослуховування, а ще якось справлятися з хвилюванням, бути в тренді Євробачення і чимось відрізнятися", - зазначила співачка.

Серед своїх фаворитів солістка ONUKA назвала відразу три групи: The Erised, Pur: Pur і KADNAY. "Минулого разу мені дуже сподобалися Pur: Pur, я за них вболівала два роки тому і в цьому році, але, на жаль, вони не пройшли...Звичайно, мені подобаються The Erised, але я не знаю, наскільки цей номер у їхньому виконанні був вражаючим в рамках офіційного Євробачення. У другому півфіналі вболівала за KADNAY. У них було шоу, виконання і енергія", — підсумувала Ната.