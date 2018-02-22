У Дніпрі розпочався демонтаж незаконних пунктів прийому металобрухту

"Я зневажаю корумпованих поліцейських, які кришують пункти прийому металобрухту. Я зневажаю безвольних суддів, які випускають на свободу мерзоту, що спотворює місто", - написав Філатов.

У Дніпрі стартувала хвиля демонтажу незаконних пунктів прийому металобрухту. Так, лише за одну добу на житломасивах Тополя знесли сім таких точок. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рішення про початок демонтажу ухвалив під час відрядження до Ізраїлю, взявши за приклад досвід цієї країни.

За різними даними, нині у місті нараховують близько 150 пунктів прийому металобрухту. Однак у мерії уточнили, що вже до 1 червня цього року їх у Дніпрі ліквідують повністю. У пунктах часто збувають крадені кабелі та металеві деталі – огорожі, люки або запчастини ліфтів. Лише протягом лютого правоохоронці затримали близько 200 зловмисників, які розкрадали люки, кабелі та металеві огорожі.

«Сьогодні у місті розпочинається операція «Дамоклів меч». Як в Ізраїлі. Хіба ми з вами не є заручниками тих, хто змушує нещасних людей похилого віку місяцями сидіти безвилазно у квартирах? Тому, що ліфт не працює через вкрадений кабель. Тих, через кого діти падають у відкриті люки, бо ці люки вкрадено? Я зневажаю корумпованих поліцейських, які кришують пункти прийому металобрухту. Я зневажаю безвольних суддів, які випускають на свободу мерзоту, що спотворює місто», – написав Борис Філатов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook 22 лютого.

Нагадаємо, що у Дніпрі рішенням сесії міськради роботу пунктів прийому металобрухту заборонили ще у жовтні минулого року.