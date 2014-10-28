Міліція оголосила в розшук голову правління Брокбізнесбанку Динника
18:57, 28 жовтня 2014Суспільство
3 0
МВС оголосило в розшук голову правління Брокбізнесбанку Олександра Динника.
Глава Брокбізнесбанку оголошений в розшук / фото УНІАН
Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі "особи, які переховуються від органів прокуратури".
Читайте такожНаглядова рада «Брокбізнесбанку» змінила склад правління
Підозрюваний розшукується Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС.
Олександр Динник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою").
Згідно з інформацією, голова правління Брокбізнесбанку зник з поля зору співробітників правоохоронних органів 24 жовтня в Києві.
Олександр Динник очолив банк, який контролює група ВЕТЕК Сергія Курченко, 11 грудня 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter