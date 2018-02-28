Козероги, будьте обережні: астролог дав прогноз на березень, назвав щасливчиків та аутсайдерів

Для чотирьох знаків зодіаку перший місяць весни буде нейтральним, зазначив Росс.

У березні найбільше таланитиме людям, народженим під знаком Левам, щастити стане Водоліям, найбільше можуть зазнавати невдач Козероги, Раки, Овни і Терези.

У перший місяць весни дуже сприятлива ситуація складеться для Скорпіонів, розповів астролог Влад Росс "Главреду".

За його словами, у березні Левам багато що вдаватиметься в кар'єрі, в просуванні кар'єрними сходами, в роботі вони здатні досягати вершин, можуть багато ризикувати і робити життєві ставки, особливо в середині місяця — їм буде щастити.

Він додав, що Водоліїв можуть чекати вдалі поїздки і подорожі, у них буде складатися все, що стосується освіти. Ще вони здатні знайти впливових покровителів, від яких можуть отримати протекцію і допомогу у влаштуванні на роботу.

Астролог спрогнозував, що Скорпіонів чекає везіння у всьому, що стосується кохання, сексуальності і стосунків — самотні можуть зустріти свою другу половинку, їх чекає безліч змін на краще. Людям, народженим під цим знаком, можна відкривати новий бізнес, вони можуть бути успішними в грі і робити вигідні фінансові ставки.

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Росс наголосив, що сприятлива ситуація очікується і у Тельців, у них хороші фінансові можливості можуть виникати абсолютно несподіваним чином", можуть реалізовуватися завдяки добре збудованій тактиці.

Він попередив, що у Козерогів можуть виникати складні ситуації, що стосуються їхнього здоров'я, особливо в другій половині місяця, особливо погано буде людям, народженим в грудні. "Травми, забиття, небезпека потрапити в катастрофи, небезпека зґвалтування для жінок, повалення з вершин, потрапляння у тюрму — все це загрожує Козерогам", — розповів астролог.

Раків "чекають протистояння, суди, слідства, складні ситуації з подружжям, можуть з'являтися впливові відкриті вороги". Овни "можуть втратити посаду або серйозно посваритися з начальством, у них можуть виникнути проблеми із законом". "Особливо в першій половині місяця їм не буде щастити, а ось у другій — попустить", — додав він.

Терезів чекає несприятливий період у плані здоров'я, у них можуть виявлятися якісь несподівані захворювання або загострюватися хронічні хвороби. Також несприятлива ситуація у плані нерухомості, можуть виникати фінансові невдачі і негаразди, можливі складні ситуації з родичами, ще велика небезпека пожеж в будинку.

Астролог наголосив, що для ще чотирьох знаків — Риби, Діви, Стрільці, Близнюки — березень буде нейтральним і пройде більш-менш.

Рибам у першій половині місяця буде щастити у коханні і стосунках, у них може бути досить плідний творчий період, а ось у другій половині можуть виникнути несподівані збої в роботі, важкі ситуації, пов'язані з клієнтами, є ризик втратити важливих спонсорів.

Дів чекає "прекрасна друга половина місяця у плані знаходження сексуального партнера, кохання, амурних справ, вони в цей час можуть отримати фінансову чи матеріальну допомогу".

Стрільці на початку місяця ризикують потрапити у складні ситуації, "у них є небезпека бійок, отримання саден, виникнення несподіваних ситуацій в дорозі, тому краще нікуди не їздити приблизно до 10 березня". У другій половині березня їм може щастити у фінансовому плані.

На початку місяця Близнюків теж чекає складний період, "їм буде то добре, то погано, можуть бути неадекватні ситуації в плані зустрічей, домовленостей, їх можуть обманювати, зате на них чекає хороша друга половина місяця".

Раніше астролог Ігор Нікішин заявляв, що 2018 рік не більше і не менше насичений катаклізмами і катастрофами, ніж інші роки.