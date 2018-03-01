У Києві через сильний снігопад 2 і 3 березня скасували заняття у школах

12:40, 01 березня 2018
Суспільство
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УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на пленарному засіданні Київради міський голова Віталій Кличко.

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«Школи столиці отримали розпорядження у п’ятницю та суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендовано теж призупинити роботу на два дні», - сказав мер.

Також він зазначив, що столична влада звертається до всіх організацій Києва з пропозицією оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було «пікового навантаження на транспортну інфраструктуру міста».

За словами Кличка, оскільки, згідно з прогнозами, найближчим часом погодні умови не покращаться, міська влада звернулась до Міноборони та МВС з проханням виділити особові склади для прибирання вулиць.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні настав сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.

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Новина в сюжеті: Снігопад в Україні
Теги: #сніг у Києві#негода у Києві#заняття в школах