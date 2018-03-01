У Києві через сильний снігопад 2 і 3 березня скасували заняття у школах

Організаціям і підприємствам влада столиці рекомендували оголосити сьогодні короткий робочий день.

У Києві 2 та 3 березня через складні погодні умови скасовано заняття у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на пленарному засіданні Київради міський голова Віталій Кличко.

Читайте такожКиїв через сильну заметіль з самого ранку паралізували затори

«Школи столиці отримали розпорядження у п’ятницю та суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендовано теж призупинити роботу на два дні», - сказав мер.

Також він зазначив, що столична влада звертається до всіх організацій Києва з пропозицією оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було «пікового навантаження на транспортну інфраструктуру міста».

За словами Кличка, оскільки, згідно з прогнозами, найближчим часом погодні умови не покращаться, міська влада звернулась до Міноборони та МВС з проханням виділити особові склади для прибирання вулиць.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні настав сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.