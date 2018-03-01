Насіров показав декларації з доходом у 6 гривень

Дружина колишнього посадовця, тим часом, заробила понад 9 млн грн.

У Єдиному державному реєстрі декларацій оприлюднено декларацію звільненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова за 2017 рік. Відповідно до документу, річний дохід екс-посадовця склав 6 гривень процентів від вкладу в «Укргазбанку», в той час як його дружина заробила понад 9 млн грн.

Читайте такожНАБУ розслідує нове провадження щодо екс-голови фіскальної служби НасіроваДохід у 6 гривень також внесено у декларацію Насірова за січень 2018 року, подану у зв’язку з його звільненням з посади.

Дружина екс-посадовця Катерина Глімбовська за рік отримала дохід у 9 147 062 гривень. Більша частина цих коштів (9090871) отримано у результаті "передачі прав та обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва" від громадянина України Олега Татаренко.

Крім того, у декларацію Насірова, як і у деклараціях за минулі роки, внесено численне нерухоме майно (зокрема - численні земельні ділянки, 5 квартир, 3 будинки та 2 паркомісця). Більша частина нерухомого майна використовується на правах оренди, або перебуває у власності дружини.

У 2017 році Насіров з дружиною задекларували 175 тисяч доларів та понад 3 млн грн готівкою. Крім того, задекларовано 50 млн грн застави.

Наявні у декларації також транспортні засоби: автомобілі TOYOTA CAMRY, LEXUS LS 600, RANGE ROVER, LAND CRUISER PRADO 150, а також мотоцикл HARLEY DAVIDSON дружини Насірова.

Серед іншого рухомого майна - коштовні годинни годинники (ROLEX, Breguet), ювелірні вироби, картини, антикваріат, колекція монет, зброя, колекція вин, тощо.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України звільнив раніше відстороненого від виконання обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Кабінет міністрів 3 березня минулого року усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За версією слідства, чиновник у 2015-2016 роки, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.