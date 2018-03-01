Транспортний колапс у Києві: через снігопад та численні ДТП столиця стоїть у 7-бальних заторах (фото, відео)

На Борщагівській швидкісній лінії трамваї зупинилися з невідомих причин.

У перший день весни на дорогах столиці спостерігаються 7-бальні затори. Снігопад став причиною зупинки громадського транспорту та численних ДТП.

Так, внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на перехресті вул.Дегтярівської та вул. Сім'ї Сосніних зупинився рух трамваїв №№14, 15, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Також рух трамваїв ускладнено на вул. Алма-Атинській через, водія який виїхав на трамвайні рейки, намагаючись об'їхати затор.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці на столичному проспекті Перемоги. Там, згідно з повідомленням, зіткнулися маршрутка, автобус та легковик. Обійшлося без постраждалих. Ще одна потрійна ДТП сталася вранці на Одеській трасі, постраждалих немає.

Через затори, стоять трамваї по вул. Дмитривській. Також з невідомих причин зупинився транспорт на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. Пасажири були вимушені йти пішки.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 2 та 3 березня через складні погодні умови скасовано заняття у школах.