В Україні хочуть створити публічний реєстр артистів, які виступають в Росії

Також документом передбачено зобов’язання для артистів повідомляти в СБУ про плани участі у видовищних заходах на території держави-агресора.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо формування публічного реєстру артистів, які виступають в Росії та на тимчасово окупованій території України.

Читайте такожПриходько запропонувала ввести на ТБ маркування для артистів, які гастролюють в РосіїТекст проекту закону «Про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України» (№8085) оприлюднено на сайті парламенту.

Авторами законодавчої ініціативи є ряд депутатів від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Батьківщини" та позафракційні.

Законопроектом пропонується створити умови для формування публічного Реєстру осіб, які провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на окупованій території України, та встановити для громадян України обов’язок повідомляти в СБУ про намір брати участь у видовищних заходах на території держави-агресора, а також заборону виступати на тимчасово окупованій території.

Також передбачається запровадити відповідальність за порушення зазначених вище норм у вигляді адміністративного штрафу від 50-ти до 200-от мінімальних заробітних плат.

Встановити обов’язкове інформування телерадіоаудиторії та споживачів про провадження відповідними особами гастрольно-концертної діяльності на території держави-агресора та/або на окупованій території України при висвітленні їх діяльності у телерадіопросторі, при рекламуванні та реалізації товарів і послуг, створених за їх участі. З цією метою вносяться відповідні зміни до законів «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», «Про захист прав споживачів»;

Крім того, проектом закону пропонується передбачити запровадження гастрольного збору для організаторів гастрольних заходів за участі осіб, внесених до Реєстру осіб, які провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на окупованій території України. Надходження від цього збору скеровуються на потреби Збройних сил України. Для цього вносяться зміни до закону «Про гастрольні заходи в Україні», а також у пакеті до цього законопроекту окремими документами подаються зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України;

Також визначаються підстави для внесення іноземців до вже запровадженого законодавством Переліку осіб, що загрожують національній безпеці Україні.