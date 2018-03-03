Штурм під Радою: 11 мітингувальників у лікарні, одного оперують

У всіх виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг.

У русі «Визволення» заявляють про доправку до лікарень 11 їхніх активістів під час сьогоднішнього штурму правоохоронцями наметового містечка біля Верховної Ради України.

Про це рух повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Поки відомо про одинадцятьох наших активістів, яких після штурму наметового містечка на Грушевського доправили до лікарень Києва. У всіх виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг. А у одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДим, кров і натовпи правоохоронців: як розігнали наметове містечко під Радою (фоторепортаж)Так, згідно з інформацією руху «Визволення», у міській клінічній лікарні Києва №17 (провул. Лабораторний, 20) перебувають 10 активістів, у тому числі, шестеро учасників бойових дій: Юрій Дикий (позивний "Дикий"), Микита Кашницький (позивний "Мачете"), Олександр Сєров (позивний "Мак"), Юрій Маркевич (позивний "Мазур"), Віталій Заверуха (позивний "Медляк"), Євген Русин (позивний "Мародер"), Іван Українець, Володимир Николаєць, Павло Реутов та Олег Покляцький.

Зазначається, що одного активіста - Ореста Слободяна (позивний "Орест") - медики забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню (вул. Шовковична, 39/1).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.

Читайте такожТехніка вивозить конструкції наметового містечка біля Верховної Ради (фоторепортаж)Нагадаємо, що 27 лютого біля ВР відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Було затримано 9 порушників правопорядку.

***Рух «Визволення» є одним з організаторів наметового містечка під Верховною Радою, який розташувався в центрі Києва з 17 жовтня, після оголошення про початок всеукраїнської акції на підтримку масштабної політичної реформи.