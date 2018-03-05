Голову райради Василькова підозрюють у побитті консьєржки (відео)

Депутатка ж звинувачує свого чоловіка, який працює у КМДА, у фабрикуванні проти неї кримінальних справ.

Голову райради Василькова Наталію Баласинович підозрюють у побитті консьєржки.

Про це ТСН розповіла потерпіла пенсіонерка і свідки. Але депутатка Наталія Баласинович інцидент заперечує і заявляє, що нікого не била.

Того ранку Баласинович йшла до свекрухи, але та наказала не пускати невістку через давній конфлікт. Консьєржка каже, що її ображали та штовхали. Коли депутатка пішла, жінка викликала поліцію. Каже, що діагностували забиття голови.

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Свекруха каже, що сварки почалися рік тому, коли її син подав на розлучення.

Депутатка ж звинувачує свого чоловіка, який працює у КМДА, у фабрикуванні проти неї кримінальних справ. А також скаржиться, що він хоче відсудити у неї майно.

Раніше у метро Києва чоловік побив поліцейського.