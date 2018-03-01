У метро Києва чоловік побив поліцейського (фото)

На зауваження правоохоронця чоловік накинувся на нього з кулаками. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

На станції метро "Театральна" у Києві невідомий побив працівника поліції. Останнього після надання допомоги із забоями голови та тіла забрала "швидка".

Читайте такожТроє чоловіків побили й пограбували поляка на вокзалі у Києві (фото)Під час виконання службових обов’язків при відкритті станції працівник поліції побачив чоловіка, який спав біля дверей. На його прохання звільнити прохід невідомий різко збив його з ніг та накинувся із кулаками, а потім побіг у бік платформи. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Згодом правопорушника затримали на станції метро "Золоті Ворота" та доставили до кімнати поліції. Ним виявився уродженець Житомирської області 1975 року народження, який не має постійного місця проживання.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на станції метро "Арсенальна" двоє молодиків побили поліцейського.