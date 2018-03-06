Загадкова смерть восьми людей в одному будинку на Житомирщині: у місті оголошено жалобу (фото)

Жалобу у місті оголошено 6 та 7 березня.

У Бердичеві Житомирської області через загибель восьми людей, ймовірно, від отруєння чадним газом 6 та 7 березня оголошено жалобу.

Про це УНІАН повідомили у Бердичівській міській раді.

"6 та 7 березня в Бердичеві оголошено жалобу у зв’язку з трагічною загибеллю жителів нашого міста. Усі загальноміські масові заходи скасовано. Бердичівська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким померлих", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Житомирщині у будинку загинули вісім людей, у тому числі дві дитини - ДСНСЯк повідомляв УНІАН, увечері 5 березня у місті Бердичів Житомирської області у квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир було виявлено вісім загиблих осіб, з них двоє дітей (2017 та 2014 років народження).

Померлих виявила сусідка, яка і повідомила у поліцію. Причиною загибелі людей називають отруєння чадним газом, однак остаточно це встановлять експерти. Також вже відомо, що у будинку працювало пічне опалення, а в квартирі була розпечена плита. Ймовірно, саме вона і стала джерелом чадного газу в приміщенні.

За цим фактом відкрито та розслідується кримінальне провадження.