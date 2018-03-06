Трагедія на Житомирщині: у поліції назвали ймовірну причину загибелі 8 людей

У Бердичеві Житомирської області загинули вісім людей, які перебували в одному будинку.

У Бердичеві Житомирської області загинули вісім людей, які перебували в одному будинку.

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Як розповіли УНІАН у поліції Житомирської області, сусідка помітила, що з квартири поряд ніхто не виходить вже другу добу та почула дивний запах. Саме вона і зателефонувала правоохоронцям. Цей виклик надійшов у поліцію близько 19:30 у понеділок, 5 березня.

У поліції повідомили, що в квартирі знайшли тіла чоловіка і дружини, власників житла, двох їхніх уже дорослих дітей (1990 і 1997 років народження), двох онуків - 3-річного хлопчика та дівчинку-немовля. Серед загиблих також є дівчина сина власників квартири і сусідка, яка, за попередньою версією, зайшла до них у своїх справах.

Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей є отруєння чадним газом. Однак остаточну причину смерті людей встановлять експерти, які вже працюють.

Також вже відомо, що у будинку працювало пічне опалення, а в квартирі була розпечена плита. Імовірно, саме ця плита і стала джерелом чадного газу в приміщенні.

Відео: Валерий Шелепа

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 березня, у Бердичеві сталася трагедія - в одній з квартир будинку знайшли тіла 8 людей без ознак життя.