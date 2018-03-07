Для військових ЗСУ розробили інструкцію на випадок гендерної дискримінації чи сексуальних домагань

Для військовослужбовців ЗСУ розроблено проект інформаційної картки щодо їхніх дій у випадку гендерної дискримінації чи сексуальних домагань.

Для військовослужбовців Збройних сил України розроблено проект інформаційної картки щодо їхніх дій у випадку гендерної дискримінації чи сексуальних домагань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила представник Управління правового забезпечення Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант юстиції Інна Заворотько.

На питання УНІАН, чи не скаржаться жінки-військовослужбовці на якісь неуставні стосунки, зокрема, на сексуальні домагання, Заворотько відповіла: «Ні. Офіційно таких скарг не надходило».

«Треба працювати на попередження. І ми працюємо на попередження», - наголосила представник Генштабу.

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Вона повідомила, що розроблено проект індивідуальної інформаційної пластикової картки, яка потенційно має бути у кожного військовослужбовця.

«Головна її мета – це дати основні поняття гендерної рівності… Ця картка також містить інформацію щодо шляхів звернення військовослужбовця, який відчуває себе жертвою або є свідком гендерної дискримінації, у тому числі, і сексуальних домагань», - пояснила Заворотько.

У картці, додала вона, буде вказана «гаряча лінія» відділу військово-соціальної роботи соціально-психологічного управління Генерального штабу ЗСУ. Також військовослужбовці можуть звернутися на національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

«Альтернативним варіантом є громадська організація – національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, якою оперує громадська організація «Ла Страда», - зазначила Заворотько.