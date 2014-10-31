До Мінкульту вже надійшло доручення заборонити показ фільмів з Пореченковим - Нищук

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури України Євген Нищук сьогодні на прес-конференції.

Нищук зазначив, що він не буде розголошувати імена діячів російської культури, які були внесені в список персон, небажаних на території України.

При цьому він додав, що питання розширення цього списку, зокрема включення в нього російського актора Пореченкова, є в компетенції МВС, СБУ, прокуратури та МЗС.

"Безумовно, я думаю, що ця персона також має бути приєднана до вищевказаного списку", - наголосив Нищук стосовно Пореченкова, який стріляв у напрямку українських військових в аеропорту Донецька.

За його словами, "в нас вже є доручення про те, щоб були заборонені фільми за його участю. Тобто, це вже направлено і в Держкомтелерадіо, і до Національної ради з питань телебачення".

Водночас Нищук додав, що, наприклад, російський серіал "Інтерни" (у якому знімається Іван Охлобистін, що став персоною нон-грата в Україні) вже заборонений для транслювання, але деякі телеканали не виконують ці рекомендації.

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Таким чином, за словами міністра, постає питання про позбавлення ліцензії на мовлення таких телеканалів, про що вже мова йшла на одному із засідань уряду.

Разом з тим Нищук додав, що, "очевидно, необхідно звернутись в Генпрокуратуру з приводу того, що не виконуються рекомендації органів…».

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що Служба безпеки підготувала списки громадян, небажаних на території України.

«Так, у нас є списки людей, які своїми діями є загрозою національній безпеці України», - сказав він.

Лубківський відзначив, що список містить декілька сотень прізвищ. Водночас він відмовився їх назвати, пообіцявши зробити це найближчим часом.

Водночас 28 жовтня міністр культури Євген Нищук сказав, що уряд України ухвалив список із 14 діячів культури Росії, які стали персонами нон-грата, серед яких Йосиф Кобзон, Іван Охлобистін, Михайло Задорнов.