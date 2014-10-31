Бойовики встановили в центрі Стаханова артустановку і почали обстрілювати з неї Бахмутку

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Нині залишається складною ситуація на трасі Бахмутка. По блокпостах, де несуть службу підрозділи сил АТО, бойовики ведуть вогонь з артилерійських систем та мінометів», - йдеться в повідомленні.

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«Відомо, що одна з вогневих позицій бойовиків розташована в центрі Стаханова, і саме звідти терористи стріляють зі 152 мм самохідної артилерійської установки САУ 2-С-1», - зазначає прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, сили АТО вживають заходів щодо усунення причин та загроз, які приводять до обстрілів підрозділів. У взаємодії з групами вогневої підтримки, штурмовими підрозділами знищують бойовиків.