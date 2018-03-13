Помер відомий телеведучий Олесь Терещенко: названо дату похорону

У Терещенка були плани на 2018-й рік щодо нового проекту на Суспільному.

Заслужений журналіст України, ведучий UA:Перший Олесь Терещенко помер у 43 роки після довгої боротьби з онкозахворюванням.

Про це повідомив очільник Суспільного Зураб Аласанія, передає "Громадське". За його словами, Терещенко помер увечері 12 березня.

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"У нього було прохання, аби його поховали або поруч з батьком на кладовищі на Нивках, або це буде "Байкове", — сказав Аласанія.

Похорон Терещенка має відбутися 14 березня. "Він мужньо і довго боровся, жодного разу не скиглив. Йому допомагали не тільки Суспільне, але і колеги з "1+1", — додав очільник НСТУ.

За словами Зураба Аласанії, у Терещенка були плани на 2018-й рік щодо нового проекту на Суспільному, він планував повернутися на екрани після одужання.

Архієпископ Обуховський Іона (Черепанов) повідомив на своїй сторінці у Facebook, що обряд відспівування відбудеться у Свято-Троїцькому Іонинському монастирі 14 березня.

У повідомленні телеканалу UA:Перший у Facebook йдеться, що Олесь Терещенко помер 12 березня о 18.40. "Олесь боровся з онкологічним захворюванням, проходив курси хіміотерапії і, попри складну хворобу, не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани з програмою "Про головне" на UA:Перший", - зауважили на телеканалі.

Свого часу Олесь Терещенко був ведучим програми ТСН на телеканалі "1+1", а згодом очолив відділ міжнародних новин. В останні роки працював на національному телебаченні - каналі UA:Перший. Олесю Терещенку було 43 роки.