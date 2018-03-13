На Львівщині затримали власника німецького клубу, який намагавзя вивезти українок у секс-рабство (відео)

22:28, 13 березня 2018
Суспільство
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Фото УНІАН

На Львівщині у пункті пропуску Краковець правоохоронці затримали громадянина Німеччини – власника одного із тамтешніх нічних клубів. У своєму мікроавтобусі 39-річний чоловік намагався вивезти чотирьох молодих дівчат. За годину специфічної роботи в інтим-сфері німець обіцяв їм 200 євро і хороші умови проживання.

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