На Львівщині затримали власника німецького клубу, який намагавзя вивезти українок у секс-рабство (відео)

Затриманому загрожує 12 років позбавлення волі.

На Львівщині у пункті пропуску Краковець правоохоронці затримали громадянина Німеччини – власника одного із тамтешніх нічних клубів. У своєму мікроавтобусі 39-річний чоловік намагався вивезти чотирьох молодих дівчат. За годину специфічної роботи в інтим-сфері німець обіцяв їм 200 євро і хороші умови проживання.