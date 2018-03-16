Актор Жан Рено з квітами навідався до Порошенка (відео)

У президента України Рено пробув близько години, а згодом Порошенко оприлюднив фото зустрічі з актором у соцмережах.

Французький актор Жан Рено завітав до Адміністрації президента України та провів зустріч з президентом Петром Порошенком.

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Як повідомляє «ТСН», актор вийшов з авто у супроводі охоронців і попрямував до так званого «будинку з химерами» - резиденції навпроти адміністрації, де президент зазвичай зустрічає шанованих гостей. В руках одного з охоронців були два величезні букети.

У Порошенка Рено пробув близько години, з журналістами спілкуватися не став, а згодом президент виклав фото зустрічі у соцмережі.

Президент у своїй публікації назвав Рено одним зі своїх найулюбленіших французьких акторів.

Актор Жан Рено, який став зіркою завдяки ролі у фільмі «Леон Кіллер» Люка Бессона, вже місяць працює в Україні – знімається у українсько-французському трилері «Останній крок». Перші епізоди зняли у Карпатах, на озері Синевир. Наразі зйомки тривають у Києві.