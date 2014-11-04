На Полтавщині викрали активіста "Правого сектора"
У Кременчуці викрадений один з лідерів кременчуцького "Правого сектора", боєць "Азова" Максим Левчук.
Про це повідомляє "Вісник Кременчука".
За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Перемоги біля офісу парторганізації.
За словами очевидців, серед тих, хто його викрав, був один з активістів "Майдану" і група людей у камуфляжі.
У міліції цю інформацію не коментують, але повідомили, що невідома жінка дійсно зателефонувала "102" і повідомила, що бачила, як люди в камуфляжній формі тягли чоловіка в офіс "Майдану" по бульвару Пушкіна.
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Лідер «Правого сектора-Полтавщина» Іван Балацький в інтерв’ю ЗМІ повідомив, що одного Максима Левчука викрали активісти місцевого «Майдану».
"Його силою заштовхали в мікроавтобус, що належить одному з активістів «Майдану» Кирилу Климчуку. Це бачив наш співробітник. Вони хотіли і його туди закинути, але він втік та повідомив про це нам",- розповів Балацький.
Сам Климчук заявив, що він дійсно у понеділок ввечері був біля офісу «Правого сектора», однак категорично спростував свою причетність до викрадення людини.