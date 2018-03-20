"Зовсім дебіли, чи що?": сестра Сенцова прокоментувала чутки про його отруєння

15:04, 20 березня 2018
Суспільство
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"Отруєння" Сенцова його сестра назвала нісенітницею / фото Антон Наумлюк

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"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли й він помирає. Зовсім дебіли, чи що??? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітницю, конспірологи хр*нові. Він там не на курорті, 4 роки в'язниці, в тому числі на крайній півночі, зрозуміло, здоров'я не додають", - йдеться в її повідомленні на Facebook.

Раніше військовий експерт Юрій Колесніков в ефірі ObozTV заявив, що український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений у Росії, помирає від отруєння.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав своєї провини.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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Теги: #отруєння#політв'язень#Олег Сенцов