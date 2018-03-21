Свідок у суді про криваву ДТП в Харкові: переді мною сталося зіткнення, Touareg в'їхав у двері Lexus

Інші свідки сьогодні не з'явилися. Засідання закрите. Суд продовжиться 2 квітня.

У Харкові триває суд над Оленою Зайцевою та Геннадієм Дроновим. Їх звинувачують у смертельній ДТП на Сумській.

Сьогодні, 21 березня, планують допитати свідків страшної аварії. Як розповіли у прес-службі прокуратури, обвинувачення заявило 15 свідків, передає Vgorode.

Суд допитав першого свідка - водія автомобіля, який перебував за "Фольксвагеном" Дронова. За його словами, розмітки стоп-лінії на момент ДТП не було, швидкість перевищили обидва обвинувачених.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: другий фігурант справи відмовився давати свідчення

"Автомобіль Дронова рушив дуже різко, але на який сигнал світлофора, я не звернув уваги. Touareg виїхав на перехрестя, я побачив, що з боку "Дитячого світу", рухався інший автомобіль. Він їхав з великою швидкістю. Коли виїхав на перехрестя, почав прискорюватися. Volkswagen теж почав прискорюватися. Прямо переді мною сталося зіткнення, Touareg в'їхав у двері Lexus. Що там було далі, я одразу не побачив, мікроавтобус перекрив огляд", - розповів свідок.

"Спроб допомогти постраждалим після ДТП зі сторони обвинувачених не було. Дронов стояв біля свого автомобіля і говорив, що він не винен, а дівчина була в шоковому стані", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.