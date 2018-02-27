На Житомирщині у нелегальних копачів бурштину вилучили понад 500 боєприпасів: проводиться експертиза

Призначено проведення гемологічної експертизи по вилученому бурштину та криміналістичної експертизи з дослідження боєприпасів та холодної зброї.

На Житомирщині у нелегальних добувачів бурштину вилучили понад 500 боєприпасів, проводиться експертиза

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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"Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Овруцького району за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України",- сказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування місцевою прокуратурою спільно із національною поліцією та Службою безпеки проведено санкціоновані обшуки в домоволодіннях кількох мешканців Овруцького району та вилучено незаконно здобутий бурштин, чотири мотопомпи та інше обладнання для нелегального добування бурштину, 6 предметів, схожих на холодну зброю, понад 500 боєприпасів, а також автомобіль.

За клопотанням, погодженим із місцевою прокуратурою, ухвалами Овруцького районного суду від 22-23 лютого 2018 року на нелегально здобуте коштовне каміння, боєприпаси, автомобіль, знаряддя для незаконного видобутку та усе інше майно накладено арешт.

Досудове розслідування, яке проводь місцеве відділення поліції, триває, проводяться усі передбачені законом слідчі (розшукові) дії.

Також призначено проведення гемологічної експертизи по вилученому бурштину та криміналістичної експертизи з дослідження боєприпасів та холодної зброї.