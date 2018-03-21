«Свобода», «Правий сектор» та «Національний корпус» готуються провести спільний марш у Києві

До акції також приєднаються представники Конгресу українських націоналістів, «С-14» та ОУН.

ВО «Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор» анонсували проведення в Києві 3 квітня Маршу сили нації «За українське майбутнє без олігархів!». Про це повідомляється на сайті «Свободи».

«Ми змусимо почути волю нації і Кабінет міністрів, і Верховну Раду, і Адміністрацію президента. Ми дамо початок реалізації антиолігархічного пакету докорінних перетворень: покрокового плану знищення олігархічної системи й відновлення соціальної та національної справедливості в Українській державі», - заявили у політсилі.

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Збір учасників заходу заплановано на 10:00 на площі біля стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.

До участі в марші також приєднаються представники Конгресу українських націоналістів, «С-14» та ОУН.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок у соціальній мережі Facebook написав, що минув рік відтоді, як українські націоналістичні сили підписали маніфест. Він також нагадав, що рік тому відбулася перша спільна акція - Марш національної гідності.

«Ми, українські націоналісти, вимагаємо: перед тим, як ви (представники влади – УНІАН) обнулитеся – зробіть хоч щось корисне. …Обіцяли, зокрема, «завершити АТО за години», новий закон про вибори, закон про імпічмент президента... І головне: обіцяли деолігархізацію, міфічними результатами якої так хизувався олігарх Порошенко на своїй позаплановій прес-конференції. Насправді, всі необхідні законодавчі акти давно лежать у парламенті. І ми, українські націоналісти, вимагаємо нарешті ухвалити й втілити в життя ці ключові для майбутнього України ініціативи», - зазначив Тягнибок.

Націоналісти закликали громадян України підтримати анонсовану акцію.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2017 року ВО «Свобода», «Правий сектор» та «Національний корпус» підписали «Національний маніфест». У маніфесті 20 програмних пунктів щодо розбудови держави. Серед них - визначити законодавчо окупованими території непідконтрольні частини Луганської та Донецької області, заборонити торгівлю сільськогосподарськими землями, відновити ядерний потенціал України у зв’язку з порушенням Будапештського меморандуму його підписантами, створити контрактну армію та сили військового резерву укомплектованого за територіальним принципом, закріпити вільне володіння зброєю для громадян, ухвалити закон по імпічмент президенту, запровадити виборність суддів, повернути у державну власність надра і стратегічні підприємства, які були незаконно приватизовані починаючи з 1991 року.

Нагадаємо, 4 березня активісти праворадикальних організацій провели у Львові смолоскипну ходу під антипольськими гаслами. Акцію було приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року у бою з каральним загоном радянських спецслужб.