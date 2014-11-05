Предстоятель УПЦ (МП) на Афоні у день свого 70-річчя молиться про мир в Україні

Як повідомив «УНІАН-Релігії» керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній, в день свого народження Блаженніший очолив Божественну літургію в Руському на Афоні Свято-Пантелеімонівському монастирі, де молився про мир в Україні.

«Блаженніший не любить галасливих заходів і всі свої особисті дати молитовно відзначає, без зайвої святкової метушні. Він не любить приймати вихваляння або витіюваті поздоровлення, навіть у дні своїх ювілейних свят. Це свідчить про його глибокоий чернечий устрій. Як справжній чернець, він прагне до самоти і кожну вільну хвилину проводить з користю для душі. Згідно чернечої традиції, не день народження прийнято відзначати особливо урочисто. Чернець святкує день свого Небесного покровителя", - зазначив керуючий справами УПЦ.

Також він розповів про те, як Блаженніший проводить вільний час.

«Блаженніший любить природу, використовує першу ж можливість, щоб прогулятися, пройтися. Він багато читає, причому не лише українською чи російською мовами, а й англійською та румунською. Хоча зараз більше доводиться читати офіційні документи і пошту, що забирає дуже багато часу», - розповів владика Антоній.

Митрополит Антоній зазначив, що в день народження предстоятеля у всіх храмах УПЦ (МП) буде звучати молитва про Блаженнішого.

«Митрополит Київський - предстоятель багатомільйонної Української Православної Церкви. Всі ми будемо просити Спасителя зміцнити його сили, бо ніяких людських сил не достатньо для предстоятельського хрестоношення. Для пастви, для кожного православного українця, день народження предстоятеля - радісне свято, долучаючись якому ми висловлюємо нашу єдність зі своїм архіпастирем. Такі свята дають нам всім можливість відчути себе єдиною родиною», - зазначив керуючий справами УПЦ (МП).

Митрополит Антоній нагадав, що в день народження Предстоятеля кожна віруюча людина молиться про свого пастиря.

«Будемо благати Господа і Його Пречисту Матір, щоб Вони невідступно простирали Свою милість і заступництво. У день народження Предстоятеля наш синівський обов'язок помолитися за свого Господина і Отця з таким гарячим серцем, яким він сам молиться щодня за свою паству, за всіх нас. Нехай Господь благословить його труди, які вчиняються у славу святої Української Православної Церкви», - завершив керуючий справами УПЦ (МП).

Довідка УНІАН

Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій (Орест Володимирович Березовський народився 5 листопада 1944 року в селі Коритне Вашківецького, сьогодні Вижницького району Чернівецької області в сім'ї священика. У 1961 році закінчив середню школу. Протягом 1962-1964 рр. навчався в Чернівецькому технічному училищі, потім працював у будівельних організаціях Чернівців. У 1966 році вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету. У 1969 році після третього курсу університету був зарахований на другий курс Московської духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році.

18 березня 1971 року прийняв чернечий постриг. 20 червня того ж року ченця Онуфрія рукоположено в сан ієродиякона, а 29 травня 1972 року - в сан ієромонаха. У 1980 році був возведений у сан ігумена. 28 серпня 1984 року призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського представництва в селі Лукіно (станція «Передєлкіно» Московської області). З 28 червня 1985 року - благочинний Московської Троїце-Сергієвої лаври. На Різдво 1986 року возведений у сан архімандрита. У 1988 році закінчив Московську духовну академію з ученим ступенем кандидата богослов'я. З 1988 року - намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, прослужив до листопада 1990 року. 9 грудня 1990 року хіротонісаний в єпископа Чернівецького і Буковинського. У 1994 році возведений у сан архієпископа, у 2000 р. - у сан митрополита.

Рішенням Священного синоду УПЦ від 24 лютого 2014 року обраний Місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри. Митрополит Онуфрій обраний предстоятелем Української Православної Церкви 13 серпня 2014 року на Соборі єпископів УПЦ (МП). Інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року.