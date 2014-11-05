Завтра до України завітає літнє тепло

6 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+18 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +10...+16 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +8...+13 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, місцями в Запорізькій, Херсонській областях та в степах Криму +2...-3 градуси, удень +11...+18 градусів.

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