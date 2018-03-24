Міноборони покарало винних у трагічній пожежі на полігоні "Широкий лан"

18:13, 24 березня 2018
Суспільство
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фото inshe.tv

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

«За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні «Широкий лан», рішенням міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на вівторок, 13 березня, на загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув та семеро дістали опіки різного ступеню тяжкості.

За попередньою інформацією, пожежа на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області, в результаті якої загинув військовий та ще семеро отримали опіки, сталася через те, що військовий порушив правила безпеки та «плеснув рідину на піч».

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Теги: #пожежа#Широкий Лан