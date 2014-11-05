В Одесі Кіра Муратова відзначає свій 80-річний ювілей



Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та зв`язків із громадськістю Одеської міської ради, на честь ювілею Муратової на Одеській кіностудії сьогодні впродовж дня, до пізнього вечора, проходить ретроспектива її фільмів.

Зокрема, найвідоміші - «Короткі зустрічі» (1967), «Довгі проводи» (1971), «Зміна долі» (1987) частішим, «Астенічний синдром» (1989), «Чутливий міліціонер» (1992), «Три історії» (1997), «Чеховські мотиви» (2002), «Настроювач» (2004), «Мелодія для шарманки» (2008).

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У департаменті відзначили, що мер Одеси Геннадій Труханов з нагоди ювілею вручив Муратовій Почесну відзнаку ім. Григорія Маразлі ІI ступеня.

«Це одна з найпочесніших нагород Одеси. Вона вручена за багаторічну плідну діяльність, видатні творчі досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної кінематографії та популяризацію міста Одеси на міжнародному рівні», - відзначили в департаменті.

Режисер Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року. Володар премії «Ніка» (за фільми «Захоплення», «Настроювач», «Два в одному»), «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю («Астенічний синдром»), «Вічне повернення» та інших престижних міжнародних нагород.

Журнал Forbes поставив Муратову на перше місце в рейтингу найвпливовіших кінорежисерів України.