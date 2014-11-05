Бойовики обстріляли завод Ахметова: є поранені
Група "Метінвест" заявляє про мінометний обстріл Авдіївського коксохімічного заводу 4 листопада.
Про це повідомляють Новини Донбасу " з посиланням на прес-службу "Метінвесту".
"В ході вчорашнього мінометного обстрілу поранено співробітницю Авдіївського коксохімічного заводу і працівника підрядної організації. Поранені доставлені в заводську медико-санітарну частину. Загрози їх життю немає. Інфраструктурі підприємства нанесено серйозні пошкодження. Йде оцінка завданих збитків", - наголошується в повідомленні.
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Згідно з повідомленням, снаряди влучили в район рампи коксового цеху №2, а також зачепили смолоперегонний цех і цех фталевого ангідриду.
При цьому основне технологічне обладнання не постраждало.
У компанії відзначають, що це вже другий потужний артилерійський обстріл Авдіївського коксохіму за останні кілька днів.
"1 листопада на територію заводу впали шість снарядів. Пошкодження нанесені будівлям кристалізації нафталіну і санпобуткорпусу №10. Порушена робота газо - і паропроводів, водоводів гарячої води", - зазначає компанія.
Згідно з повідомленням, територія Авдіївського коксохімічного заводу постійно піддається артилерійським і мінометним обстрілам.