Бойовики обстріляли завод Ахметова: є поранені



Про це повідомляють Новини Донбасу " з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"В ході вчорашнього мінометного обстрілу поранено співробітницю Авдіївського коксохімічного заводу і працівника підрядної організації. Поранені доставлені в заводську медико-санітарну частину. Загрози їх життю немає. Інфраструктурі підприємства нанесено серйозні пошкодження. Йде оцінка завданих збитків", - наголошується в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, снаряди влучили в район рампи коксового цеху №2, а також зачепили смолоперегонний цех і цех фталевого ангідриду.

При цьому основне технологічне обладнання не постраждало.

У компанії відзначають, що це вже другий потужний артилерійський обстріл Авдіївського коксохіму за останні кілька днів.

"1 листопада на територію заводу впали шість снарядів. Пошкодження нанесені будівлям кристалізації нафталіну і санпобуткорпусу №10. Порушена робота газо - і паропроводів, водоводів гарячої води", - зазначає компанія.

Згідно з повідомленням, територія Авдіївського коксохімічного заводу постійно піддається артилерійським і мінометним обстрілам.