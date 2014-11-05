У Донецькій області популяризують українську культуру



Як повідомили УНІАН в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, щорічно 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови, напередодні якого традиційно організовується Тиждень державної мови, і цього року тиждень стартував 3 листопада.

В ОДА підкреслили, що основна мета проведення даного заходу - утвердження української мови як державної, піднесення її престижу, виховання культури мовлення.

І зараз в містах і районах регіону щоденно проводяться уроки державної мови, конкурси знавців української мови, літературні години, дискусії про стан розвитку і функціонування державної мови.

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Також відбуваються зустрічі з письменниками, вченими-мовознавцями, організовуються виставки в бібліотеках, проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, культурно-мистецькі фестивалі тощо.

Довідка УНІАН. День української писемності та мови встановлено указом Глави держави в 1997 році на честь Преподобного Нестора-Літописця, з дня народження якого цьогоріч виповнюється 958 років.