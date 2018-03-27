На будівництві військового містечка у Широкому Лані крадуть мільйони гривень – журналісти (відео)

Здати першу чергу будівництва планували ще наприкінці 2017 року, однак військові і сьогодні живуть у наметах.

На будівництві бригадного містечка на полігоні Широкий Лан у Миколаївській області діє схема, що дозволяє ділкам неефективно використовувати або привласнювати мільйони гривень бюджетних коштів.

Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що після скандалу з неприйнятними умовами проживання військових на полігоні та смертоносної пожежі на об’єкті, Міноборони запевняє журналістів, що солдати у Широкому Лані мають усе необхідне. Втім, коли знімальна група попросила показати найголовніше - будівництво широко розпіареного бригадного містечка – їй відмовили.

Здати першу чергу будівництва планували ще наприкінці 2017 року. Втім, військові і сьогодні живуть у наметах.

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Журналісти вказали, що за минулий рік на будівництві бригадного містечка у Широкому Лані «закопали» близько 160 млн грн. У 2018 році на завершення будівництва необхідно витратити близько 200 млн грн, а загалом будівництво містечка, як очікується, обійдеться у 370 млн грн. До чверті цих коштів (близько 90 млн грн), як стверджується, можуть використати неефективно, або ж просто вкрасти.

Суть схеми з розкрадання коштів полягає у тому, аби за будь-яку ціну виграти тендер. Виконувати роботи власними силами не доведеться – компанія просто винаймає іншу – субпідрядникаподешевше, а решту коштів привласнює собі.

Так, виконавцем робіт на будівництві у Широкому Лані є ТОВ БМТ «Дніпро-Інвест-Буд». Журналісти визнали це дивним, адже офіційно ця компанія тендер на бригадне містечко програла. Виграла його дорожча на 22 млн компанія «РІСТ».

В результаті, держава платить фірмі «РІСТ» 232 млн, але роботи виконує фірма, що хотіла з бюджету всього 210 млн.

За словами експертів, будівельники вдало користуються законом, що дозволяє залучати субпідрядників. Але не більше, ніж на чверть робіт. Втім, на практиці субпідрядники можуть виконувати набагато більші обсяги.

Різницю у вартості робіт можна просто класти у кишеню. Так фірма «РІСТ», що майже на мала прибутків аж до 2016 року, після вдалого тендеру по Широкому Лану нещодавно купує «Ленд Ровер» за 4 млн 255 тис грн.

Переможець іншого тендеру у Широкому Лані – ТОВ «Вінницька будівельна компанія» знову ж таки працює не сама – для монтажу казарм вона наймає все ту ж «Дніпро-Інвест-Буд» за 11 млн грн.

Як стверджують журналісти, на цій схемі держава втрачає мільярди, адже вона працює не лише у Міноборони, але й на тендерах усіх інших міністерств і відомств.

В середині березня повідомлялось, що військові на основному полігоні південної України "Широкий Лан" живуть у несприятливих умовах – буквально потопають у багнюці. Вода на полігоні піднялася до такого рівня, що спати в наметах стало неможливо.

У лютому 2016 року бійці 53-ї бригади через подібну проблему колоною пішли з полігону до прокурорів у Миколаїв. Тоді скандал набув такого розголосу, що на полігон прибув начальник Генштабу Віктор Муженко. Після того командири 53-ї бригади пішли під суд і вже в березні 2017 року тут почалося грандіозне будівництво. Однак минув рік, а проблема залишилася.