Воювати в зону АТО їдуть подружніми парами

"Ірина і Микола - подружжя. Служать в Чернівецькому прикордонному загоні. У рідних краях уже давно не були. Відрядження на схід затягнулося. В принципі, Іра могла і не їхати. У неї, на відміну від чоловіка, на рівні наказу питання про поїздку в АТО не стояло", - пише Бочкала в своєму Facebook.

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"Але такі вони справжні дружини. Чоловіків не кидають. Тепер захищають Батьківщину разом. І не скаржаться" - додав журналіст.