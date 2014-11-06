Воювати в зону АТО їдуть подружніми парами
01:46, 06 листопада 2014Суспільство
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Журналіст Роман Бочкала опублікував фотографію подружньої пари Ірини та Миколи, які разом воюють в зоні антитерористичної операції на сході України.
Воювати в зону АТО їдуть подружніми парами / facebook.com/bochkala
"Ірина і Микола - подружжя. Служать в Чернівецькому прикордонному загоні. У рідних краях уже давно не були. Відрядження на схід затягнулося. В принципі, Іра могла і не їхати. У неї, на відміну від чоловіка, на рівні наказу питання про поїздку в АТО не стояло", - пише Бочкала в своєму Facebook.
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"Але такі вони справжні дружини. Чоловіків не кидають. Тепер захищають Батьківщину разом. І не скаржаться" - додав журналіст.
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