Воювати в зону АТО їдуть подружніми парами

01:46, 06 листопада 2014
Суспільство
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Журналіст Роман Бочкала опублікував фотографію подружньої пари Ірини та Миколи, які разом воюють в зоні антитерористичної операції на сході України.

facebook.com/bochkala

"Ірина і Микола - подружжя. Служать в Чернівецькому прикордонному загоні. У рідних краях уже давно не були. Відрядження на схід затягнулося. В принципі, Іра могла і не їхати. У неї, на відміну від чоловіка, на рівні наказу питання про поїздку в АТО не стояло", - пише Бочкала  в своєму Facebook.

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"Але такі вони справжні дружини. Чоловіків не кидають. Тепер захищають Батьківщину разом. І не скаржаться" - додав журналіст.

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