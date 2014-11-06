Оборону Маріуполя підсилили танками та гарматами Д-30

Новоприбулі танкісти та артилеристи облаштовують свої позиції, повідомляє ТСН.

Бійці разом із Т-64 прибули зі знаменитого навчального центру "Десна".

Однак іти в наступ не поспішають – лагодять баню, готують чай та каву на відкритому вогні, приручають місцевих голубів.

Послухати проблеми танкістів приїхала з Києва уповноважена президента України Ірина Геращенко. Крім малої зарплатні, вояки скаржаться на розміри форми, яку їм присилають, та нестачу транспорту. Геращенко обіцяє допомогти вже найближчим часом.

Читайте такожБойовики знову обстріляли околиці Маріуполя

"Ми робимо все для підсилення нашої армії, особливо в тих регіонах, які знаходяться поблизу буферної зони. І Маріуполь – це ключова точка, де має бути посилена наша армія", - пояснила вона.

Маріуполь дійсно підсилений важкою технікою. Зокрема, 152-міліметровими гарматами Д-30. Саме їхня наявність найбільше стримує ворога – йти під такі 45-кілограмові снаряди ніхто не хоче.

Коли є вільна хвилинка, артилеристи пишуть на снарядах імпровізовані послання "з привітом" Путіну та його посіпакам.

Українців артилеристи просять триматися духом і молитися за оборонців Маріуполя.

"Жоден сепар, жоден північний наш брат сюди не пройде. Слава Україні!", - обіцяють військові.