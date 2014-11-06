В Криму зник ще один кримський татарин
22:24, 06 листопада 2014Суспільство
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На території окупованої АР Крим зник ще один кримський татарин.
В Криму зник ще один кримський татарин / wordyou.ru
Про це на сторінці у Фейсбуці повідомляє Кримська польова місія з прав людини.
Зокрема відзначається, що 29-річний Усеин Сеітнабіев мешкав у Феодосії. Його ніхто не бачив після того, як він 21 жовтня пішов з роботи додому. Телефон чоловіка вимкнено, зв’язку з ним немає. Родичі вже написали заяву до міліції.
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Як повідомлялося, 24 жовтня помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович висловив занепокоєння частими порушеннями прав людини у Криму та обшуками у мусульманських релігійних інститутах на півострові.
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