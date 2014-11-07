У Севастополі заднім числом підняли тарифи на електрику

01:34, 07 листопада 2014
Суспільство
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Компанія "Севастопольенерго" повідомила про зростання тарифів на електроенергію для населення Севастополя і категорій, прирівняних до населення, на 15% з 1 жовтня 2014 року.

/ УНИАН

Про це йдеться на сайті компанії.

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"Направлені на адресу управління з тарифами міста Севастополя заяви на встановлення з 01.10.2014 року тарифу для оплати за куповану електроенергію єдиного закупнику ТОВ "ЦОР" на рівні 916,13 руб/Мвтг (без ПДВ) і тарифу на електричну енергію для категорії споживачів "електрифікований міський транспорт" на рівні 1,44 грн./Мвтг (у т. ч. ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

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