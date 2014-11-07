Кримінальні елементи тікають з Донбасу - Геращенко

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив кандидат у народні депутати від партії "Народний фронт", радник голови МВС Антон Геращенко.

"Після того, як Путін напав на нас, в країні збільшується кількість зброї, яка використовується проти мирних громадян, у тому числі... На жаль, загальна криміногенна ситуація в країні перебуває у тривожному стані в світлі того, що є значна кількість осіб, які приїхали з Донбасу. Хочу сказати, що кримінальним елементам не подобається жити під владою бойовиків. Вони їздять або в Росію, або в Україну", - зазначив він.

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За його словами, МВС веде особливий контроль за переміщенням зброї, боєприпасів.