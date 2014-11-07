У Київське море випустили 100 тисяч рибин

У сьогоднішнього товстолоба, який знайшов нову домівку, є й інше - прикладне значення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Товстолоб розбудили о п'ятій ранку і привезли на Київське море з Вінниці. Дорогу риба перенесла чудово.

Київське море мілке, тому добре прогрівається сонцем і покривається ряскою. Найбільше заростають нерестилища. Третина вже не придатна для використання. Прогризти місце для ікри якраз і можуть товстолоб та білий амур.

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Необхідно також відновити екосистему після трагедії березня 2010-го. Тоді на вимогу власників дорогих дач під Києвом, які могло затопити, посадовці спустили воду з Київського моря. Та оскільки воно було під кригою, вона накрила і роздушила більше ніж половину риби. Частково запас поповнили торік, випустивши понад два мільйони голів.

Від страшного рибомору чотири роки тому Київське водосховище ще не скоро оговтається. За оцінками науковців, тоді загинуло до тисячі тон риби. Але взимку рибалкам на кризі, принаймні, буде що впіймати.