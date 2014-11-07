Бойовики посилили обстріли Луганської області - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, обстріли підконтрольних Україні населених пунктів Луганської області посилюються з кожним днем.

Зокрема, 6 листопада, з систем залпового вогню "Град", мінометів і артилерії були обстріляні місто Золоте Попаснянського району, селище Кримське Новоайдарського району, селища Вільхове і Старий Айдар Станично-Луганського району.

Найбільш інтенсивного обстрілу зазнало місто Горське Попаснянського району.

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Після 9.00 бойовики з боку контрольованого ними Первомайська здійснили 30 пострілів з артилерії, зруйнувавши три приватних будинки по вул. Жовтнева. Один снаряд впав на території школи №15, але, на щастя, не вибухнув; навчання в цей час не проводилося, у дітей канікули.

Близько 15.00 Горське обстріляли знову - тепер уже з "Градів"; усього було зроблено 40 пострілів, жертв і постраждалих немає.