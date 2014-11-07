Помер актор Віктор Костецький

За словами рідних, актор не скаржився на здоров'я і готувався до прем'єри вистави "Заповіт цнотливого бабія", в якому грав головну роль, передає Lenta.ru.

Віктор Костецький народився 12 квітня 1941 року. У 1965 році закінчив Ленінградський інститут театру, музики і кінематографії, починав свій професійний шлях у Театрі ім. Ленінського комсомолу (нині "Балтійський дім"). З 1972 по 1989 рік він був одним з провідних акторів Ленінградського театру музичної комедії, потім працював в Пушкінському театрі.

Він зіграв Флоріндо в комедії "Труффальдіно з Бергамо" (1976) і доктора Лівсі у фільмі "Острів скарбів" (1982), знімався у фільмах "Зірка привабливого щастя", "В моїй смерті прошу винуватити Клаву К", серіалах "Бандитський Петербург" і "Убивча сила".