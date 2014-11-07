На Тернопільщині бандити десятками продавали українців у рабство до Росії

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, організували торгівлю людьми троє українців та двоє громадян Росії.

Спільники підбирали кандидатів з середовища малозабезпечених родин Тернопільської та Закарпатської областей, при цьому перевага надавалася або особам без постійного місця проживання, або самотнім людям.

Читайте такожЯк відрізнити свободу від рабства і зробити правильний вибір? (рос.)

Вербувальники обіцяли роботу на сільськогосподарських угіддях й зарплату в 1 тис. доларів у місяць, триразове харчування

Після підбору групи осіб (в середньому 20 чоловік) спільники доставляли їх до Краснодарського краю. На місці в потерпілих відбирали паспорти та телефони, вони опинялися під пильним наглядом цілодобової охорони з собаками. Люди працювали кожного дня з 5 ранку до 9 вечора в теплицях, де температура сягала 45 градусів. Проживали працівники у бараках в нелюдських умовах, їх практично не годували і нічого не платили. Тих, хто намагався втекти, ловили, а потім жорстоко били.

За попередніми підрахунками, за час існування злочинної групи до РФ було переправлено 70 громадян України. Серед потерпілих були навіть неповнолітня дівчина та вагітна жінка.

Затримали спільників співробітники тернопільського УБОЗ вночі 5 листопада при спробі перевезти через кордон 17 осіб.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили мікроавтобус, на якому перевозили за кордон потерпілих, паспорти громадян України, блокноти із записами анкетних даних раніше відправлених осіб, платіжні картки та грошові кошти: 10 тис. грн, 2 тис. доларів США, 15 тис. рублів.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу та проводиться робота з метою притягнення до кримінальної відповідальності учасників групи, які діють за кордоном.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) - передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.