Курсанти військово-навчальних закладів отримуватимуть пенсію в разі втрати годувальника

11:52, 03 квітня 2018
Суспільство
442
REUTERS

Читайте такожРада дозволила бійцям АТО виходити на пенсію на 5 років раніше

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 282 народних депутатів України.

Законом надано право на призначення пенсії в разі втрати годувальника курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ і державної пожежної охорони до закінчення ними цих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23-річного віку.

В прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #закон#пенсія#курсанти