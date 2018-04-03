Курсанти військово-навчальних закладів отримуватимуть пенсію в разі втрати годувальника

Пенсія призначається не довше, ніж до досягнення 23-річного віку.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до ст. 30 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника» (реєстраційний №5366-д).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 282 народних депутатів України.

Законом надано право на призначення пенсії в разі втрати годувальника курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ і державної пожежної охорони до закінчення ними цих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23-річного віку.

В прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.