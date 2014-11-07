Відбулося вручення Шевченківської премії

Як передає кореспондент УНІАН, голова держави під час церемонії зазначив, що місія працівників культури є надзвичайно важливою, оскільки вони об'єднують націю та створюють національну пам'ять.

“Безумовно місія працівників культури є надзвичайно вагомою адже ваша діяльність сприяє об'єднанню нації... І ваша діяльність сприяє створенню національної пам'яті, відзначає національну ідентичність”, - зазначив глава держави, звертаючись до присутніх працівників культури. Він також з зазначив, що не зважаючи на те, що українці розмовляють різними мовами, “але тільки одна мова — українська — має і буде мати особливий державний статус, бо ми твердо знаємо: живе українська мова, живе Україна, і ніколи не дамо поставити її під загрозу, бо наша мова і наша культура надають нам сили сьогодні, коли Україна долає виклики і загрози, і утверджує нашу незалежність під час вітчизняної війни 2014 року”.

Крім того, президент висловив впевненість, що в Донецьку буде мир і що Донецьк буде українським. За словами Порошенка, для цього робиться все можливе і неможливе.

Читайте такожФільм про депортацію кримських татар "Хайтарма" переміг на фестивалі в Італії - режисерКрім того, президент зазначив, що працівники культури, яких сьогодні вшановують, “здійснили вагомий внесок в розбудову нашої держави, популяризацію культури, і дуже важлива її інтеграція в європейський культурний простір”.

“Про європейськість нашої культури свідчить той факт, що шевченківською премією відзначено “Летючий голландець” - наш спільний українсько-німецький проект”, - додав Порошенко.

Крім того, Порошенко нагадав, що сьогодні українські герої на сході боронять Україну і він підкреслив, що саме зараз робиться історія України і внесок працівників мистецтва важко переоцінити.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вітаючи лауреатів премії у Київському Музеї Шевченка, Порошенко сказав: "Так сталося, що ювілейний рік 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря став справді Шевченківським за духом. Бо Україна встала і кайдани порвала!" "Країна живе і дихає свободою, мужньо, по-геройськи протистоїть агресії, - заявив глава держави, знов нагадавши слова Тараса Шевченка, - Вражою, злою кров'ю волю окропила".

Президент також нагадав слова Остапа Вишні про Великого Кобзаря: "Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю". "Думаю, що сьогодні це як ніколи актуально", - додав він.

Читайте такожКомітет з Шевченківської премії визначив список лауреатівПорошенко наголосив на важливості ролі, яку мистецтво відіграє у житті країни у важкий для неї час, та не погодився з латинським висловом "Коли говорять гармати, музи мовчать". "Наші герої, які зараз боронять Україну, віддаючи найдорожче, що у них є, – своє життя, достойні вашого пера, варті того, щоб про них знімали фільми, ставили вистави, писали картини, складали пісні", - сказав Порошенко, звертаючись до митців.

*** Лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка 2014 року стали члени колективу Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов’яненка у складі: диригента-постановника Василя Василенка, режисера-постановника Марії Курочки (ФРН), хормейстера-постановника Людмили Стрельцової, художнього керівника проекту Василя Рябенького (посмертно), артистки Тетяни Плеханової. Митці нагороджені за спільний українсько-німецький культурний проект - постановку опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець", яку було приурочено до 200-річчя німецького композитора.

Також нагороджено культуролога-філософа Ірину Гаюк – за книгу "Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні", письменника Мирослава Дочинця – за романи "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії" та "Горянин. Води Господніх русел".

Любомир Медвідь отримав високу відзнаку за широкомасштабну серію живописних робіт «Ремінісценції». Провідний майстер сцени Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка Людмила Монастирська відзначена Національною премією ім.Шевченка за вокальні партії в оперних виставах.