З запахом смерті: журналісти з'ясували, звідки беруть волосся для перук та нарощування (відео)

У цілях економії підписують договори з моргами і зрізають волосся з мерців

Перуки та нарощування волосся - тренд серед зірок. Вже близько 10 років процедура з нарощування волосся є популярною і серед українських жінок. Протягом кількох останніх років набирають популярність і перуки.

Однак не часто ми замислюємося про те, звідки беруть волосся для перук та нарощування. Журналісти програми "Гроші" вирішили розібратися у цьому питанні.

Для особливо вибагливих клієнтів дорогі салони пропонують навіть фотографію людини, з якої було зрізане волосся, щоб переконатися у його справжності та якості. Ціна за таке волосся може сягати 700 долларів.

Але дозволити собі таке дороге задоволення може не кожен, тому часто ми починаємо шукати пропозиції подешевше. І тут в роботу вступають ділки, які заробляють на цьому чималі гроші. У цілях економії вони підписують договори з моргами і зрізають волосся з мерців, після чого продають його у салони за вигідною ціною.

Така практика на стільки розповсюджена, що у моргах вже навіть не дивуються таким пропозиціям.