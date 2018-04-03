З запахом смерті: журналісти з'ясували, звідки беруть волосся для перук та нарощування (відео)

14:20, 03 квітня 2018
Суспільство
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Однак не часто ми замислюємося про те, звідки беруть волосся для перук та нарощування. Журналісти програми "Гроші" вирішили розібратися у цьому питанні.

Для особливо вибагливих клієнтів дорогі салони пропонують навіть фотографію людини, з якої було зрізане волосся, щоб переконатися у його справжності та якості. Ціна за таке волосся може сягати 700 долларів.

Але дозволити собі таке дороге задоволення може не кожен, тому часто ми починаємо шукати пропозиції подешевше. І тут в роботу вступають ділки, які заробляють на цьому чималі гроші. У цілях економії вони підписують договори з моргами і зрізають волосся з мерців, після чого продають його у салони за вигідною ціною.

Така практика на стільки розповсюджена, що у моргах вже навіть не дивуються таким пропозиціям.

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