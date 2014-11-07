Сили АТО обстріляли 32 рази, 22 силовики поранені – АТЦ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник Антитерористичного центру Владислав Селезньов, передає Еспресо.TV.

"На цю хвилину ми маємо 32 обстріли позицій українських військовослужбовців. Ми маємо 22 поранених. Зараз всі доставлені до медичних установ, з ними працюють військові лікарі", - сказав Селезньов.

Читайте такожШтаб АТО повідомив про 13 поранених українських бійців

Раніше повідомлялося, що бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО в районі 31 блокпоста.

Як відомо, останнім часом обстановка на Донбасі залишається вкрай напруженою. Активні бойові дії ведуться у Донецьку, Горлівці, Авдіївці та інших населених пунктах області.