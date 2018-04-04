У Львові сім'ї героїв Небесної сотні пекли паски воїнам на фронт (відео)
12:16, 04 квітня 2018Суспільство
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Планується спекти більше сотні пасок. Частина з них поїде бійцям в Авдіївку, а інші паски покладуть до меморіалу Героїв Небесної сотні.
У Львові родини героїв Небесної сотні пекли паски воїнам на фронт
У Львові сім'ї героїв Небесної сотні пекли паски воїнам на фронт.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Паски печуть по простому, але як кажуть, старовинному рецепту. Тісто виражали у старовинній дерев'яній посуді. Місити його допомагали співаки з "Піккардійської терції".
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Планується спекти більше сотні пасок. Частина з них поїде бійцям в Авдіївку, а інші паски покладуть до меморіалу Героїв Небесної сотні.
Раніше повідомлялося, що великодній кошик подорожчав у півтора рази.
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