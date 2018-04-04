В Одеській області знайшли мертвим зниклого безвісти у лютому лікаря-хірурга

Для пошуку зниклого медика була задіяна сучасна техніка, обстежувалася територія з повітря, проте взимку пошуки результатів не дали.

В Одеській області виявлено мертвим лікаря-хірурга Віктора Ксенюка, який зник безвісти на початку лютого цього року.

Читайте такожВ Одеській області розшукують чоловіка, який хотів обміняти в держбанку 2 тисячі фальшивих євро

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, тіло виявлено вчора, 3 квітня, на березі лиману, у заростях очерету.

Відзначається, що зараз призначено низку експертиз, за результатами яких буде встановлено причину смерті.

У главку зазначили, що на початку лютого до Роздільнянського відділу поліції звернувся син медика. Заявник повідомив, що з садового товариства в селі Одрадове зник його 65-річний батько. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") і розпочато масштабні пошуки зниклого.

«Долею чоловіки опікувалися не лише поліцейські, а й бійці Нацгвардії, волонтери та небайдужі громадяни, які приєдналися до пошукової операції. Для його пошуку було задіяно сучасну техніку, за допомогою якої територія обстежувалалася і з повітря», - розповіли в поліції.

Однак взимку, незважаючи на залучення кінологів з собаками, а також квадрокоптера, пошуки результатів не дали.

Ксенюк працював у поліклініці №19 (Малиновський район Одеси).